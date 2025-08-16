Mit einer Niederlage für den 1. FC Lok Stendal endete der 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den VfB 1906 Sangerhausen mit 1:2 (1:1).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Florian Quaaßdorff (Stendal) eine Gelbe Karte an die Stendaler (7.). Max Pfaff traf für den VfB 1906 Sangerhausen in Spielminute 21 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Aber die Stendaler gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 39 wurde das Gegentor durch Elias Wolff erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

In der 55. Minute musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der 1.FC Lok Stendal kassierte noch einmal Gelb. Der VfB 1906 Sangerhausen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Bemmann.

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Damien Halle (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Sangerhäuser Mannschaft erzielen (85.). Die Stendaler sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB 1906 Sangerhausen

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Schulze, Lohmann (59. Mohamed), Wolff (82. Koshyk), Braunschweig, Lagemann (71. Bordizhenko), Ziekau (59. Völzke), Meinelt, Stoll (38. Korbani), Vinzelberg, Lauck

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Ehrich (80. Zarkua), Pfaff (70. Schoder), Lange, Schütz, Grenzebach, Buchhorn, Ruppe (74. Nicolai), Bühling, Halle, Bärwolf

Tore: 0:1 Max Pfaff (21.), 1:1 Elias Wolff (39.), 1:2 Damien Halle (85.); Schiedsrichter: Florian Quaaßdorff (Stendal); Assistenten: Philipp Weiß, Mejd Mirza; Zuschauer: 46