Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Der Heimbonus half der SG Wippertal (flex) am Samstag nicht, als sie sich vor 40 Fans mit 1:3 (0:1) gegen die Turbine Halle II geschlagen geben musste.

SG Wippertal (flex) verliert auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen Turbine Halle II

Mansfeld/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Tino Fiedler. Der Trainer von Wippertal musste sein Team bei einer 1:3 (0:1)-Niederlage gegen Halle beobachten.

Pius Kerscher traf für den Turbine Halle II in Spielminute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor konnten die Mansfelder in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Julius Randhahn den Ball ins Netz.

SG Wippertal (flex) und Turbine Halle II – 1:1 in Minute 55

In der 75. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die Turbine Halle II musste zweimal Gelb hinnehmen. Die SG Wippertal e.V. (flex) hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Tino Fiedler. Unentschieden. Halles Tim Natusch konnte seinem Team in Minute 84 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:3 festigte (87.). Damit war der Sieg der Hallenser entschieden. Die SG Wippertal (flex) rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Turbine Halle II

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Porth, Kaiser (84. Hedlich), Gießler, Heidler, Schinke, Kindeleit, Vondran (87. Klötzer), Randhahn, Sturm (72. Thomas), Apelt

Turbine Halle II: Frehse – Nwanevu, Kerscher, Dichtl, Förster, Natusch, Heidelberger, Herz (46. Nwancha), Zaeske, Hildebrandt, Neumann

Tore: 0:1 Pius Kerscher (19.), 1:1 Julius Randhahn (55.), 1:2 Tim Natusch (84.), 1:3 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (87.); Schiedsrichter: Rainer Burow (Sangerhausen); Zuschauer: 40