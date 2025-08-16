Kein Punktgewinn für 1. FC Lok Stendal: Im eigenen Stadion musste das Team am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit 1:2 (1:1) einen Misserfolg gegen den VfB 1906 Sangerhausen einstecken.

Stendal/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der 1. FC Lok Stendal und der VfB 1906 Sangerhausen am Samstag 1:2 (1:1) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Florian Quaaßdorff (Stendal) eine Gelbe Karte an die Stendaler (7.). Max Pfaff traf für den VfB 1906 Sangerhausen in Spielminute 21 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Doch die Stendaler gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 39 wurde das Gegentor durch Elias Wolff erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

1:1 im Duell zwischen 1. FC Lok Stendal und VfB 1906 Sangerhausen – Minute 39

In der 55. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der 1.FC Lok Stendal musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der VfB 1906 Sangerhausen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Bemmann.

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Damien Halle, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Sangerhäuser zu entscheiden (85.). Die Stendaler sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB 1906 Sangerhausen

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Wolff (82. Koshyk), Stoll (38. Korbani), Lagemann (71. Bordizhenko), Ziekau (59. Völzke), Vinzelberg, Lauck, Schulze, Lohmann (59. Mohamed), Braunschweig, Meinelt

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Bärwolf, Grenzebach, Halle, Pfaff (70. Schoder), Schütz, Ehrich (80. Zarkua), Bühling, Ruppe (74. Nicolai), Lange, Buchhorn

Tore: 0:1 Max Pfaff (21.), 1:1 Elias Wolff (39.), 1:2 Damien Halle (85.); Schiedsrichter: Florian Quaaßdorff (Stendal); Assistenten: Philipp Weiß, Mejd Mirza; Zuschauer: 46