Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Am Samstag war die SG Wippertal (flex) gegenüber der Turbine Halle II machtlos und wurde 1:3 (0:1) besiegt.

Mansfeld/MTU. Das Spiel zwischen Wippertal und Halle ist mit einer klaren 1:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Pius Kerscher (Turbine Halle II) netzte 19 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnten die Mansfelder in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Julius Randhahn den Ball ins Netz.

SG Wippertal (flex) und Turbine Halle II – 1:1 in Minute 55

In der 75. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die Turbine Halle II kassierte zweimal Gelb. Die SG Wippertal e.V. (flex) hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Tino Fiedler. Unentschieden. Halles Tim Natusch konnte seinem Team in Minute 84 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Unmittelbar darauf gelang es Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 zu erweitern (87.). Die Mansfelder sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Turbine Halle II

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Sturm (72. Thomas), Apelt, Porth, Gießler, Vondran (87. Klötzer), Kaiser (84. Hedlich), Schinke, Kindeleit, Heidler, Randhahn

Turbine Halle II: Frehse – Nwanevu, Hildebrandt, Natusch, Kerscher, Zaeske, Dichtl, Herz (46. Nwancha), Förster, Heidelberger, Neumann

Tore: 0:1 Pius Kerscher (19.), 1:1 Julius Randhahn (55.), 1:2 Tim Natusch (84.), 1:3 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (87.); Schiedsrichter: Rainer Burow (Sangerhausen); Zuschauer: 40