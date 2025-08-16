Ergebnis 1. Spieltag 1:3 – SG Wippertal (flex) verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen Turbine Halle II
Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Am Samstag war die SG Wippertal (flex) gegenüber der Turbine Halle II machtlos und wurde 1:3 (0:1) besiegt.
Mansfeld/MTU. Das Spiel zwischen Wippertal und Halle ist mit einer klaren 1:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.
Pius Kerscher (Turbine Halle II) netzte 19 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnten die Mansfelder in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Julius Randhahn den Ball ins Netz.
SG Wippertal (flex) und Turbine Halle II – 1:1 in Minute 55
In der 75. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die Turbine Halle II kassierte zweimal Gelb. Die SG Wippertal e.V. (flex) hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Tino Fiedler. Unentschieden. Halles Tim Natusch konnte seinem Team in Minute 84 jedoch einen Vorsprung verschaffen.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 16.08.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Mansfeld
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI
- Spieltag: 1
Unmittelbar darauf gelang es Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 zu erweitern (87.). Die Mansfelder sind auf Platz zwölf gerutscht.
Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Turbine Halle II
SG Wippertal (flex): Danielzyk – Sturm (72. Thomas), Apelt, Porth, Gießler, Vondran (87. Klötzer), Kaiser (84. Hedlich), Schinke, Kindeleit, Heidler, Randhahn
Turbine Halle II: Frehse – Nwanevu, Hildebrandt, Natusch, Kerscher, Zaeske, Dichtl, Herz (46. Nwancha), Förster, Heidelberger, Neumann
Tore: 0:1 Pius Kerscher (19.), 1:1 Julius Randhahn (55.), 1:2 Tim Natusch (84.), 1:3 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (87.); Schiedsrichter: Rainer Burow (Sangerhausen); Zuschauer: 40