Eine Niederlage für den 1. FC Lok Stendal besiegelte den 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den VfB 1906 Sangerhausen mit 1:2 (1:1).

Stendal/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der 1. FC Lok Stendal und der VfB 1906 Sangerhausen am Samstag 1:2 (1:1) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Florian Quaaßdorff (Stendal) eine Gelbe Karte an die Stendaler (7.). Nach 21 Minuten schoss Max Pfaff das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Sangerhäuser konterten in der 39. Minute. Diesmal war Elias Wolff der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

In der 55. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der 1.FC Lok Stendal kassierte noch einmal Gelb. Der VfB 1906 Sangerhausen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Bemmann.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Damien Halle den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Sangerhausen sicherte (85.). Die Stendaler sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB 1906 Sangerhausen

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Lauck, Vinzelberg, Lagemann (71. Bordizhenko), Braunschweig, Ziekau (59. Völzke), Schulze, Wolff (82. Koshyk), Meinelt, Stoll (38. Korbani), Lohmann (59. Mohamed)

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Halle, Lange, Ehrich (80. Zarkua), Ruppe (74. Nicolai), Bühling, Grenzebach, Schütz, Bärwolf, Pfaff (70. Schoder), Buchhorn

Tore: 0:1 Max Pfaff (21.), 1:1 Elias Wolff (39.), 1:2 Damien Halle (85.); Schiedsrichter: Florian Quaaßdorff (Stendal); Assistenten: Philipp Weiß, Mejd Mirza; Zuschauer: 46