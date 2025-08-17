Eine bittere Schlappe erlitt die SG Sargstedt / Germania HBS II an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SV Plötzkau 1921. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II vor 40 Zuschauern mit 1:5 (1:2).

Sargstedt/MTU. Auf dem Sportplatz wurden die Fans der SG Sargstedt / Germania HBS II am Sonntag Zeugen einer bitteren Niederlage. Fünf Bälle gingen Keeper Jamie Nolan Stöpel ins Netz. Das Spiel endete 1:5 (1:2).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Leon Fischer das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tim Gelbke den Ball ins Netz.

Minute 42: SG Sargstedt / Germania HBS II liegt 0:2 zurück

Es lief nicht gut für die SG Sargstedt / Germania HBS II. In Minute 45 gelang es Spieler Nummer 11 noch, die Ehre der Halberstädter zu retten, das Match war jedoch verloren. Leon Fischer traf für Plötzkau gleich mehrmals in Minute 72 und 76. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Am Ende der Partie sollte es dem SV Plötzkau 1921 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Fischer den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (90.+3). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Plötzkauer aber nicht mehr ausgleichen. Die SG Sargstedt / Germania HBS II rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SG Sargstedt / Germania HBS II – SV Plötzkau 1921

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Herbst (66. Albrecht), Hartmann (74. Schindler), Natow (58. Roßmann), Camara, Richter, Abazid, Holstein, Hotopp (27. Henning), Michl, Rheinschmitt (35. Kühnau)

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Fütz, Popp, Wenzel (76. Häckert), Querfurt, Fischer, Landgraf, Küstermann, Gelbke, Fricke, Meißner (46. Radicke)

Tore: 0:1 Leon Fischer (25.), 0:2 Tim Gelbke (42.), 1:2 Kevin Herbst (45.), 1:3 Leon Fischer (72.), 1:4 Leon Fischer (76.), 1:5 Leon Fischer (90.+3); Schiedsrichter: Lenny-Lucien Peschel (Deersheim); Zuschauer: 40