Eisleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 35 Besuchern auf dem Städtischer Sportplatz Pl.2 geboten. Die Eisleber setzten sich souverän mit 4:1 (1:0) gegen die Gäste aus Halle-Ammendorf durch.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Leandros Paris Markou das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor konnten die Hallenser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Abdoul Latife Lebenda den Ball ins Netz.

MSV Eisleben und BSV Halle-Ammendorf – 1:1 in Minute 48

John Beese traf für Eisleben in Minute 52 und Lennox Schmidt in Minute 64. Spielstand 3:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

In Minute 76 fiel das letzte Tor der Partie. 31 Minuten nach Anpfiff gelang es Yannik Rische, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 zu erweitern (76.). Die Gegner vom BSV Halle-Ammendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Eisleber sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – BSV Halle-Ammendorf

MSV Eisleben: Knieriem – Wiegand (71. Dubova), Neugebauer, Rische, Beese (85. Rüstenberg), Haase, Ebert, A. Schmidt (76. Fischer), Markou, Engel (79. Flemming), L. Schmidt

BSV Halle-Ammendorf: Bytyqi – Müller (79. Sare), Scheller, Metzler, Winter, Elsner, Schwabach (46. Heinicke), Warnecke (46. Lebenda), Pötzsch, Eitner, Apelt

Tore: 1:0 Leandros Paris Markou (26.), 1:1 Abdoul Latife Lebenda (48.), 2:1 John Beese (52.), 3:1 Lennox Schmidt (64.), 4:1 Yannik Rische (76.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Zuschauer: 35