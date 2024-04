Dessau-Roßlau/MZ. - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den im Sommer zum HC Elbflorenz Dresden abwandernden Timo Löser in der polnischen ORLEN-Superliga fündig geworden. Mit Jakub Powarzyński hat der Verein einenRückraumspieler von Energa Wybrzeże Gdańsk verpflichten. Der 21-Jährige feierte Ende Dezember 2023 sein Debüt in der polnischen Nationalmannschaft und war davor in den Nachwuchsauswahlteams seiner Heimat aktiv. Beim DRHV unterschrieb er nach Vereinsangaben einen Vertrag bis 2027.

DRHV-Neuzugang Jakub Powarzyński hatte im EM-Kader der polnischen Handball-Nationalmannschaft gestanden

„Mit der Verpflichtung von Jakub Powarzyński ist es uns gelungen, einen sehr spielstarken polnischen Nationalspieler an uns zu binden", erklärte der sportliche Leiter beim DRHV, Vanja Radić, in einer Pressemitteilung. Powarzyńsk sei ein Spieler, der sehr viel Potenzial besitze. „Seine Art, Handball zu spielen, passt genau in unser Konzept und zukünftigen Ausrichtung. Dass er es in den EM-Kader der Polen geschafft hat, stellt seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis“.

Im Vorfeld der Verpflichtung hatten sich die Verantwortlichen beim DRHV ausreichend Informationen über den Neuzugang aus Polen besorgt sowie intensiv Videomaterial studiert und Überzeugungsarbeit geleistet, ihn nach Dessau-Roßlau zu lotsen.

"Jakub ist ein sehr guter Eins-gegen-eins sowie kampfstarker Spieler, der auch in der Abwehr problemlos eingesetzt werden kann“, sagte DRHV-Trainer Uwe Jungandreas. Powarzyńsk sei zudem unglaublich willensstark. „Wenn du die Möglichkeit hast, einen polnischen Nationalspieler zu verpflichten, der zudem in deinen finanziellen Rahmen passt, dann ist das die beste Wahl, die wir treffen konnten", so Jungandreas.

Der unweit von Danzig in der Hafenstadt Gdynia geborene Powarzyński steht seit der Saison 2019/20 beim polnischen Erstligisten Energa Wybrzeże Gdańsk unter Vertrag. Im letzten Sommer spielte er mit der Auswahl seines Landes bei der U21-Weltmeisterschaft und belegte an der Seite vom ersten Dessau-Roßlauer Neuzugang für die neue Saison, dem Potsdamer Marcel Nowak, den 17. Platz. Nachdem er im Dezember sein Debüt in der polnischen A-Nationalmannschaft gegen Argentinien feierte, gehörte er mit zum Aufgebot der Polen bei der Europameisterschaft in Deutschland Anfang des Jahres und spielte in zwei der drei Gruppenspiele mit.

Jakub Powarzyński will sich beim DRHV in einem völlig neuen Umfeld entwickeln und beweisen

„Ich habe jetzt fünf Jahre in der Superliga gespielt und habe das Gefühl, dass ich den nächsten Schritt machen muss. Der Wechsel ins Ausland ist der neue Impuls, den ich brauche und gibt mir die Chance, mich in einem völlig neuen Umfeld zu entwickeln und zu beweisen“, wird Powarzyńsk in der Mitteilung des Vereins zitiert. „Ich hoffe, dass mein Wechsel zum Dessau-Roßlauer HV eine Chance ist, mich individuell weiterzuentwickeln und ich mit meinen Leistungen bei der Entwicklung der Mannschaft helfen kann. Dazu möchte ich mit beständig guten Leistungen meinen Platz in der Nationalmannschaft behalten", soPowarzyński über die Beweggründe seines Wechsels.