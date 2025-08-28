Einkaufen und Handel Modehändler Olymp & Hades eröffnet im Rathaus-Center Dessau - Welche Eröffnungsangebote am Donnerstag locken
Die Modekette Olymp & Hades eröffnet am Donnerstag, 28. August, eine Filiale im Rathaus-Center Dessau. Was den Modehändler besonders macht und mit welchen Angeboten die Kunden in dem neuen Geschäft begrüßt werden sollen.
Aktualisiert: 28.08.2025, 09:10
Dessau-Roßlau/MZ. - Ab Donnerstag, 28. August, ist das Rathaus-Center Dessau um eine Einkaufsmöglichkeit reicher. Im ersten Obergeschoss, neben Media Markt und auf der Fläche, wo einst New Yorker war, hat nun eine Filiale der deutschen Modekette Olymp & Hades ihre Türen geöffnet. Die ersten Kunden sollen hier mit einem besonderen Angebot begrüßt werden, heißt es.