Die Modekette Olymp & Hades eröffnet am Donnerstag, 28. August, eine Filiale im Rathaus-Center Dessau. Was den Modehändler besonders macht und mit welchen Angeboten die Kunden in dem neuen Geschäft begrüßt werden sollen.

Modehändler Olymp & Hades eröffnet im Rathaus-Center Dessau - Welche Eröffnungsangebote am Donnerstag locken

Philipp Perleberg, Gebietsleiter von Olymp & Hades für Dessau-Roßlau, freut sich auf die ersten Kunden in der neuen Filiale im Rathaus-Center.

Dessau-Roßlau/MZ. - Ab Donnerstag, 28. August, ist das Rathaus-Center Dessau um eine Einkaufsmöglichkeit reicher. Im ersten Obergeschoss, neben Media Markt und auf der Fläche, wo einst New Yorker war, hat nun eine Filiale der deutschen Modekette Olymp & Hades ihre Türen geöffnet. Die ersten Kunden sollen hier mit einem besonderen Angebot begrüßt werden, heißt es.