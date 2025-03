Rathaus-Center in Dessau „New Yorker“ startet „Frühjahr der Eröffnungen“ - Diese Modekette wird Nachfolger im Obergeschoss

Das Rathaus-Center in Dessau ist am Donnerstag, 20. März, in den selbst ausgerufenen „Frühjahr der Eröffnungen“ gestartet. Auf welche Geschäfte sich Kunden freuen können.