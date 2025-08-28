In der Albert-Drosihn-Straße wurde ein Einbrecher auf frischer Tat gestört. Der Täter flüchtete, nachdem ein Mieter die verdächtigen Geräusche bemerkte und eingriff.

Aschersleben/MZ. - Am Donnerstagmorgen wurde ein versuchter Einbruch in der Albert-Drosihn-Straße in Aschersleben gemeldet. Gegen 2 Uhr hatte ein Mieter verdächtige Geräusche an der Wohnungseingangstür gehört und daraufhin bemerkt, dass sich jemand mit einem Hebelwerkzeug Zugang zur Wohnung verschaffen wollte.

Vom Fenster aus erkannt

Durch Klopfen konnte der versuchte Einbruch abgewendet werden. Vom Fenster aus erkannte und identifizierte der Mieter zweifelsfrei den flüchtenden Täter.

Dem Tatverdächtigen konnten weitere versuchte Wohnungseinbrüche aus der Nacht zugeordnet werden. Ausfindig gemacht werden konnte er aber noch nicht.