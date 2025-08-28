Ein 77-jähriger Berliner wird derzeit im Unstruttal vermisst. Er war am Mittwochmittag mit dem Gleitschirm vom Flugplatz Laucha aufgebrochen, aber nicht zurückgekehrt.

Laucha/hbo - Im Unstruttal ist es womöglich zu einem tragischen Unfall gekommen. Rettungskräfte suchen seit Mittwoch nach einem 77-jährigen Berliner, der gegen 12.30 Uhr zu einem Gleitschirmflug vom Flugplatz Laucha aufgebrochen war. Da der italienische Staatsangehörige auch Stunden später nicht zurückgekehrt war, meldete ein Zeuge seinen Bekannten als vermisst.

Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, war der 77-Jährige mit seinem auffälligen, orangenen Gleitschirm in der Luft gesehen worden. Zeugen für einen Unfall gibt es nicht. Dass es einen solchen gegeben hat, sei aber zu befürchten, sagte eine Polizeisprecherin. Polizei, Feuerwehr und verschiedene Rettungsdienste suchen das Gebiet weiträumig - und zwar bis zum Geiseltalsee und bis zur Grenze nach Thüringen - ab. Auch Boote, Drohnen und Hubschrauber kamen bereits zum Einsatz. Die Suchmaßnahmen dauern an, heißt es.