Jörg Gräser liest Tiergeschichten: Kult-Tierpfleger kommt an das Anhaltische Theater in Dessau

Jörg Gräser vom Leipziger Zoo stellt am 22. November im Anhaltischen Theater seine „Tiergeschichten“ vor.

Dessau/MZ/SYK. - Im Anhaltischen Theater wird es tierisch. Deutschlands wohl bekanntester Tierpfleger, Jörg Gräser aus dem Leipziger Zoo, wird am 22. November um 20 Uhr zu einer Lesung aus seinem Buch „Gräsers Tiergeschichten“ im Restaurant des Großen Hauses erwartet.

Jörg Gräser: Durch „Elefant Tiger und Co“ bekannt

Gräser hat sich durch seine Leidenschaft und Hingabe in der berühmten Dokuserie „Elefant Tiger und Co“ einen Namen gemacht. Seit frühester Kindheit spielten Tiere für Jörg Gräser eine große Rolle. Viele Stunden verbrachte er mit seinen Tauben im Taubenschlag. Tage trug er eine verletzte Hummel von Blüte zu Blüte. Er war für seine Tiere da, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

„Und die Tiere waren auch immer für Jörg Gräser da. Sie hörten zu, wenn ihn zum Beispiel Sorgen quälten. So wuchs er mit dem Verlangen auf, sein Leben den Tieren zu widmen. Seine Geschichten vermitteln den Lesern und Leserinnen auf eine unverwechselbare, sehr feinfühlige Art und Weise einen Eindruck, wie wichtig ein achtsamer und liebevoller Umgang mit Tieren ist.“

Jörg Gräser ist seit über 30 Jahren Tierpfleger im Leipziger Zoo. Die MDR-Sendung „Elefant, Tiger und Co.“ machte nicht nur den Zoo Leipzig und seine Tiere bundesweit bekannt, sie machte auch Jörg Gräser zum TV-Star.

Kartennachfrage für Veranstaltung mit Jörg Gräser sehr groß

Die Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen dem Anhaltischen Theater, dem Förderverein der Anhaltischen Landesbücherei und Thalia. Theater und Förderverein wollen künftig enger zusammenarbeiten und ihre Kooperation in Form von gemeinsamen Veranstaltungen ausbauen.

Die Kartennachfrage sei schon jetzt sehr groß, informiert Thomas Passek vom Förderverein, der deshalb den Kartenerwerb im Vorverkauf unbedingt empfiehlt. Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen des Anhaltischen Theaters.