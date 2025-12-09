Die Aktion „Frieren für den guten Zweck“ zieht weiter die Eisbader in ihren Bann. Der dritte Termin steht fest.

Kühnau/MZ. - Trotz Regens und recht unbeständigen Wetters sind zum zweiten Adventseisbaden am Sonntag, 7. Dezember, im Kühnauer Naturbad rund 320 Teilnehmer unter dem Motto „Frieren für den guten Zweck“ zusammengekommen. Zum Auftakt am ersten Advent waren es 350 gewesen.

„Es war eine Topstimmung, und alle kamen mit einem Lächeln aus dem kühlen Nass“, sagt Stephan Heese, Organisator des Eisbadens. Auch eine Feuerwehr war wieder dabei – diesmal aus Oranienbaum, in roten Baumwoll-Ganzkörperoutfits. Mit sechs Männern sind sie angerückt, um mit den anderen Teilnehmern in das 2,6 Grad kalte Wasser zu gehen.

Neben Essen und Trinken standen zwei Saunen für die Teilnehmer bereit. Das nächste Eisbaden findet am 14. Dezember ab 10 Uhr statt.