„Frieren für den guten Zweck“ ist am Sonntag wieder gestartet. Mit dem Auftakt waren die Organisatoren zufrieden.

Bei der Benefizaktion „Frieren für den guten Zweck“ am Kühnauer See gingen am ersten Advent wieder zahklreiche Eisbdader in die kühlen Fluten.

Kühnau/MZ. - Die Organisatoren der Aktion „Frieren für den guten Zweck“ sind mit dem Auftakt zum ersten Advent zufrieden. Punkt 11 Uhr war am Sonntag, 30. November, der Startschuss für das Adventseisbaden gefallen. „Es gab ideales Wetter und sogar mehr Teilnehmer als im Vorjahr“, sagte Stephan Heese. Aus Bernburg reiste ein ganzer Eisbadeverein an, ebenso eine Feuerwehr aus Retzau. „Die meisten kommen jedoch aus der Umgebung“, so Heese.

Wasser auf Brusthöhe, Arme über den Kopf: Eisbaden im Kühnauer See. Foto: Thomas Ruttke

Zu Beginn hatte eine Ärztin erklärt, worauf beim Eisbaden zu achten ist. Für Verpflegung sorgte der Imbiss vor Ort mit Suppen, Kaffee und mehr. Zudem gab es eine Sauna, Feuerstellen und das gemeinsame Singen.

Die Sponsoren spenden diesmal für jeden Teilnehmer einen Baum. Die Pflanzaktion ist für März geplant – „hoffentlich mit ebenso viel Unterstützung“, sagt Heese. Denn auch dafür werden wieder Freiwillige gebraucht. Weiter geht es mit dem Eisbaden am 7., 14. und 21. Dezember. Ab 10 Uhr ist Treffpunkt am Kühnauer See, um 11 Uhr geht es ins Wasser.