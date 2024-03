Am Albrechtsplatz ist am Ostersonnabend ein Unfall an einer Fahrbahnverengung passiert.

Einfach übersehen: Autos stoßen an Baustelle in Dessau zusammen

Symbolbild: An der Baustelle am Albrechtsplatz sind zwei Autos kollidiert.

Dessau/MZ. - Am Ostersonnabend, dem 30. März, sind am Albrechtsplatz in Dessau zwei Autos an einer Baustelle zusammengestoßen.

Ein 68-jähriger Mercedes-Fahrer wollte an der baustellenbedingten Fahrbahnverengung auf die rechte Fahrspur wechseln. Dabei übersah er den neben ihm fahrenden Ford.

Es kam zum Zusammenstoß mit Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 750 Euro geschätzt.