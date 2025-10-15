Dessau-Roßlau/MZ. - Einen versuchten Betrug hat eine 87-Jährige bei der Polizei in Dessau-Roßlau angezeigt. Dies teilte das Polizeirevier mit.

Vor Ort schilderte die Frau, dass sie am Dienstag, 14. Oktober, gegen 18 Uhr einen anonymen Anruf erhielt. Der Anrufer gab sich als Polizist aus und erklärte, dass kurz zuvor zwei Personen einer Tätergruppe festgenommen wurden. Einer der Verdächtigen führte einen Zettel bei sich, auf dem die Daten des Opfers vermerkt wären. Er gehe davon aus, dass die Gruppe bei ihr einbrechen werde.

Der vermeintliche Polizist erkundigte sich, ob sie Bargeld in ihrer Wohnung habe. Als sie dies verneinte, legte der Unbekannte auf. Der forderte keine Zahlung, so dass kein finanzieller Schaden entstand.