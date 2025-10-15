In Kleinkühnau treten am Wochenende wieder SR2-Fahrer auf einem Parcours gegeneinander an. Dabei geht es nicht nur um Schnelligkeit, sondern auch um Geschicklichkeit.

Kleinkühnau/MZ. - Liebhaber von DDR-Mopeds sollten sich den kommenden Samstag, 18. Oktober, dick in ihrem Kalender anstreichen. Auf dem Firmengelände des Ortsbürgermeisters Kleinkühnaus, Nicky Lau, findet wieder das traditionelle SR2-Rennen statt.

Die historischen Mopeds zählen zu den leistungsschwächsten Zweirädern aus Suhl und stammen aus einer Zeit vor Schwalbe, Star und S51. Sie sind mit Pedalen zum Antreten ausgestattet und haben in der Regel nur zwei Gänge sowie einen kleinen Motor. Trotzdem kommen die Fahrzeuge auf dem Parcours, der teils innen, teils außen verläuft, auf hohe Geschwindigkeiten.

Lau zufolge haben Teilnehmer aus sieben Bundesländern bereits ihr Kommen angekündigt. Für Besucher gibt es neben vielen schön anzusehenden Mopeds auch eine Speisen- und Getränkeauswahl, um die sich der Amtshausverein Kleinkühnau und die Freiwillige Feuerwehr Kühnau kümmern. Die Rennen beginnen gegen 14 Uhr.