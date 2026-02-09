Dessau/MZ. - Im Dessauer Kristallpalast hat es am Wochenende erneut gebrannt. Die Rettungsleitstelle war am Sonntag, 8. Februar, gegen 14 Uhr über eine starke Rauchentwicklung in dem seit Jahren leer stehenden Gebäudekomplex informiert worden. Beim Eintreffen der Polizeibeamten am Brandort war die Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau bereits vor Ort.

Bei der Absuche des Objektes durch die Kräfte der Feuerwehr wurde ein von außen begehbarer Kellerbereich festgestellt, in dem unbekannte Täter ein Feuer entzündet hatten. Einen technischen Defekt konnte die Feuerwehr ausschließen. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und leitete Ermittlungen ein. Eine Schadenshöhe wurde nicht benannt.