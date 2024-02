Preis für frühe Berufsorientierung Drittklässler der Waldorfschule Dessau bauen ein Gerätehaus für ihren Hort - und erhalten einen Preis

Handwerkskammer und IHK sind beeindruckt von der Vielfalt der Berufsorientierung an der Waldorfschule in Dessau - und unterstützen den „Hausbau“ mit einem Materialscheck. Was die Idee dahinter ist.