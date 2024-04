Am Ostersonntag ist der Polizei ein betrunkener Radfahrer zweimal ins Netz gegangen.

Doppelt erwischt: Polizei kontrolliert betrunkenen Radfahrer in Dessau zweimal an einem Tag

Symbolbild: Ein alkoholisierter Radfahrer ist am Sonntag zweimal der selben Polizeistreife begegnet.

Dessau/MZ. - Die Polizei hat einen betrunkenen Fahrradfahrer am Ostersonntag in Dessau doppelt erwischt. Zunächst stoppte eine Streife den 50-Jährigen in Dessau-Nord. Dabei wurden die handelnden Beamten sofort auf den starken Alkoholgeruch aufmerksam.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,13 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme durch einen Arzt durchgeführt und eine Strafanzeige gefertigt.

Nur eine Stunde später fahren sich der Radfahrer und die Streife erneut über den Weg

Die Polizisten belehrten den Mann zum Ende der Kontrolle eindringlich, dass er nicht weiter mit dem Fahrrad fahren darf. Doch nur etwa eine Stunde später wurde der Dessauer durch die selbe Streifenbesatzung erneut auf dem Fahrrad fahrend festgestellt.

Der Atemalkoholwert lag jetzt bei 1,95 Promille. Es wurde erneut eine Blutprobe entnommen und eine weitere Anzeige gefertigt.