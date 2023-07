Überraschende Entscheidung: Discounter Pepco plant mit zwei Filialen in Dessau

Blick auf das Kauflandcenter in Mildensee.

Dessau/MZ - Die Freude im Rathauscenter war groß, die Enttäuschung mancher Mildenseer auch, als in der vergangenen Woche die Meldung einer geplanten Geschäftseröffnung in der Innenstadt die Runde machte. Der britische Kleidungs- und Deko-Discounter „Pepco“ eröffnet im Rathauscenter am 17. August eine Filiale.