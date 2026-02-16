Jetzt live
Überfall beim Kinderfasching „Die Tat ist sehr sehr verwerflich“ - Wie der Räuber aus dem Dessauer Rathaus-Center beschrieben wird
Mitten während einer Karnevalsveranstaltung für Kinder zertrümmert ein Mann eine Vitrine im Juwelier „Christ“ im Rathaus-Center Dessau und flüchtet mit dem erbeuteten Schmuck auf einem E-Roller. Der Schreck ist groß.
16.02.2026, 10:37
Dessau/MZ. - Nur wenige Meter neben einer Bühne, auf der ein Karnevalsprogramm für Kinder stattfand, hat sich im Dessauer Rathauscenter am Samstagnachmittag ein Raubüberfall ereignet.