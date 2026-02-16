weather schneeregen
Dessau-Roßlau
Überfall beim Kinderfasching „Die Tat ist sehr sehr verwerflich“ - Wie der Räuber aus dem Dessauer Rathaus-Center beschrieben wird

Mitten während einer Karnevalsveranstaltung für Kinder zertrümmert ein Mann eine Vitrine im Juwelier „Christ“ im Rathaus-Center Dessau und flüchtet mit dem erbeuteten Schmuck auf einem E-Roller. Der Schreck ist groß.

Von Oliver Müller-Lorey 16.02.2026, 10:37
Der Juwelier wurde nach dem Überfall geschlossen.
Der Juwelier wurde nach dem Überfall geschlossen. Foto: MZ

Dessau/MZ. - Nur wenige Meter neben einer Bühne, auf der ein Karnevalsprogramm für Kinder stattfand, hat sich im Dessauer Rathauscenter am Samstagnachmittag ein Raubüberfall ereignet.