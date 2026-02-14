Was die Polizei zum Brand und den nötigen Maßnahmen sagt.

Die Autobahn 9 musste zwischen Osterfeld und Weißenfels nach einem Unfall gesperrt werden.

Osterfeld/MZ/and. - Auf der Bundesautobahn 9 gab es am Samstagmorgen, 14. Februar, in der Nähe der Raststätte Osterfeld einen Brand, wie die Autobahnpolizei berichtet.

Zwischen der Anschlussstelle Weißenfels und der Raststätte Osterfeld geriet am Samstagmorgen auf der A9 kurz nach 7 Uhr vermutlich wegen eines technischen Defekts die Zugmaschine eines Sattelzuges in Brand, heißt es dazu von der Polizei.

Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Der Autotransporter hatte sieben Elektrofahrzeuge geladen. Einer dieser Pkw und der Auflieger wurden durch das Feuer beschädigt. Der Fahrzeugführer des Lkw konnte diesen selbständig verlassen und blieb unverletzt.

Die Richtungsfahrbahn München war bis etwa 10.30 Uhr gesperrt, so die Polizei, danach konnte der Verkehr den Ereignisort auf zwei Fahrspuren passieren. Die Maßnahmen zur Bergung dauerten am Samstagmittag noch an.