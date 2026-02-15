weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Parkärger im Burgenlandkreis: Knöllchen in Weißenfels sorgt für Wut: Warum sich Krankenfahrdienst gegen Strafzahlung wehrt

Parkärger im Burgenlandkreis Knöllchen in Weißenfels sorgt für Wut: Warum sich Krankenfahrdienst gegen Strafzahlung wehrt

Ein Weißenfelser Taxiunternehmen soll wegen Falschparkens in der Saalstraße 16 zahlen – dabei sei ein Patient im Rollstuhl berechtigterweise vorgefahren worden. Wie die Parkfirma reagiert.

Von Martin Walter 15.02.2026, 08:00
Auch an der Platzierung des Parkschilds in der Saalstraße 16 entzündet sich der Streit.
Auch an der Platzierung des Parkschilds in der Saalstraße 16 entzündet sich der Streit. Foto: Martin Walter

Weißenfels/MZ. - Grit Wagner ist wütend. Die Weißenfelser Stadträtin (UWO-Fraktion) und Chefin des Taxiunternehmens „Fairmobil“, das auch Krankenfahrten anbietet, soll mitsamt Inkassogebühren nämlich über 200 Euro wegen Falschparkens in der Saalstraße 16 an das Unternehmen „Park Control 24“ sowie an das „Inkassozentrum“ zahlen, was sie als unberechtigt empfindet und die Zahlung deshalb nicht einsieht.