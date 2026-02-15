Zum 15. Mal organisieren das Gymnasium und die Sekundarschule Nord in Jessen den Tag der Berufe. Schülern von der siebenten bis zur elften Klasse soll so Orientierung gegeben werden.

Drei Stunden Zeit haben die interessierten Schüler am Donnerstag in der Mehrzweckhalle Jessen, sich an 68 Ständen bei Unternehmen, Polizei, Zoll, Bundeswehr, sowie Schulen, Hochschulen und Kommunalverwaltungen über mögliche Berufsperspektiven zu informieren.

Jessen/MZ. - Das Lob der Aussteller und Besucher ist allgemein. Jeder, mit dem die MZ spricht, wertschätzt die Möglichkeiten, die die Sekundarschule Jessen Nord und das Gymnasium ihren Schülern in puncto Berufswahl einräumen, zum 15. Mal übrigens. Am Donnerstag gehört die Mehrzweckhalle in Jessen Nord für drei Stunden ganz den Schülern der Klassenstufen sieben bis elf und den Unternehmen und Behörden, die um Mitarbeiter werben.