Die Prioritätenliste für das Sondervermögen wird vom Stadtrat in Bad Schmiedeberg in einer reduzierten Fassung beschlossen. Was die Gründe sind und welche Projekte draufstehen.

Die Ortsdurchfahrt der B 182 in Pretzsch ist marode. Sie muss dringend saniert werden.

Bad Schmiedeberg/MZ. - Über Prioritätenlisten wird gegenwärtig vielerorts diskutiert. Hintergrund ist das sogenannte Sondervermögen, das der Bund zur Verfügung stellt, damit die Infrastruktur unter anderem in den Kommunen ein bisschen besser auf Vordermann gebracht werden kann.