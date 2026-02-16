weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Knappe Kassen in Bad Schmiedeberg: Wieso die Hoffnung auf Sanierung der Ortsdurchfahrt Pretzsch steigt

Knappe Kassen in Bad Schmiedeberg Wieso die Hoffnung auf Sanierung der Ortsdurchfahrt Pretzsch steigt

Die Prioritätenliste für das Sondervermögen wird vom Stadtrat in Bad Schmiedeberg in einer reduzierten Fassung beschlossen. Was die Gründe sind und welche Projekte draufstehen.

Von Marcel Duclaud 16.02.2026, 12:30
Die Ortsdurchfahrt der B 182 in Pretzsch ist marode. Sie muss dringend saniert werden.
Die Ortsdurchfahrt der B 182 in Pretzsch ist marode. Sie muss dringend saniert werden. Foto: Marcel Duclaud

Bad Schmiedeberg/MZ. - Über Prioritätenlisten wird gegenwärtig vielerorts diskutiert. Hintergrund ist das sogenannte Sondervermögen, das der Bund zur Verfügung stellt, damit die Infrastruktur unter anderem in den Kommunen ein bisschen besser auf Vordermann gebracht werden kann.