Dessau/MZ - Mit einem mysteriösen Stromtarifwechsel muss sich seit Donnerstag die Dessau-Roßlauer Polizei beschäftigen. Eine 69-jährige Frau hatte Anzeige erstattet, weil sie per Post ein Schreiben eines Stromanbieters erhalten hatte, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass am 29. März 2024 ein neuer Stromvertrag abgeschlossen wurde. Die Frau nahm Kontakt zu dem Anbieter auf, der ihr bestätigte, dass ein Wechselauftrag erteilt wurde.

Bei der Überprüfung des neuen Vertrages wurde bekannt, dass alle persönlichen Daten der Frau sowie ihre Kontoverbindung vollkommen richtig übernommen wurden, lediglich die Stromzählernummer sowie die Kundennummer des bisherigen Stromanbieters wichen ab. Der neue Vertrag wurde bereits von einer unbekannten Person mit dem Namen der Frau unterzeichnet.

Da von der Anzeigenerstatterin allerdings kein neuer Vertrag abgeschlossen wurde, geht die Polizei von einem Betrug aus. Wie die Täter an die Daten der Frau gelangten und was ihr Motiv ist, blieb unklar.