Dessau/MZ. - Ein dreister Internetbetrug ist beim Polizeirevier in der Dessauer Wolfgangstraße über das Online-Portal angezeigt worden.

Ein 59-Jähriger hat Strafanzeige gestellt, nachdem er am 22. März eine Mahnung von einem Internet-Anbieter erhalten hatte. Der hatte ihn aufgefordert, eine Summe im mittleren dreistelligen Bereich auszugleichen.

Allerdings: die in der Mahnung aufgeführten Bekleidungsstücke hatte der Dessauer weder bestellt noch erhalten. Er nahm telefonisch Kontakt zum Anbieter auf und erfuhr, dass die Ware an eine Anschrift in Stuttgart geliefert worden war.

Da der Anbieter eine Tagebuchnummer der Polizei forderte, entschied sich der 59-Jährige, den Betrug anzuzeigen.