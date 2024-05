Dessau/MZ. - Die berufsständische Organisation der Richter und Staatsanwälte in Dessau-Roßlau hat einen neuen Vorstand. In der vergangenen Woche wurden Uda Schmidt, die als vorsitzende Richterin am Dessauer Landgericht arbeitet zur Vorsitzenden und Jeanette Preissner, die ebenfalls Richterin ist zur Stellvertreterin des Anhaltisner Vereins der Richter und Staatsanwälte gewählt.

Der 1992 gegründete Verein ist Teil des sachsen-anhaltischen Landesverbandes des Deutschen Richterbundes, der von der Regierung regelmäßig befragt wird, wenn es um Einschätzungen zu neuen Gesetzen oder Gesetzesänderungen geht. Zuletzt gab der Verein etwa seine Einschätzung zum Cannabisgesetz ab.

Schmidt löst den früheren Staatsanwalt und Pressesprecher Olaf Braun ab, der seit 2015 Vorsitzender war. Bisheriger Stellvertreter war Wolfgang Wickinghoff, der als Sozialrichter gearbeitet hat. Der verein hat 38 Mitglieder und umfasst die Landkreise Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg, sowie die Stadt Desssau-Roßlau.