Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - So ganz will der Wettergott am Sonnabend nicht mitspielen. Zumindest eine Zeit lang nicht, denn es schüttet fast eine Stunde lang. Als sich der Regen aber am späten Nachmittag verabschiedet, hebt das die Stimmung in Orangerie und Bestehornpark deutlich. Denn es ist Reggae-Zeit auf dem Gelände.