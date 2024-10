Einwohner von Zahna-Elster haben am Sonntag entschieden, wer in den nächsten Jahren ihr Bürgermeister sein soll. Was der Sieger und der Herausforderer zum Ergebnis sagen.

Pünktlich um 18 Uhr am Sonntag erklärt Wahlvorsteher Tino Petrik im Abstimmungslokal in der Sekundarschule Elster die Wahlhandlung für beendet und das Auszählen der Stimmzettel beginnt.

Zahna-Elster/MZ. - Die Entscheidung ist Sonntag gefallen. Nach fleißigem Zählen in den zwölf Wahllokalen in Zahna-Elster und in dem Briefwahllokal im Rathaus Zahna hat sich alsbald herauskristallisiert und wird mit dem vorläufigen Wahlergebnis bereits kurz nach 19 Uhr bestätigt, dass Amtsinhaber Peter Müller (Freie Wähler), seit 2011 in dieser Funktion, auch in den nächsten sieben Jahren als hauptamtlicher Bürgermeister von Zahna-Elster tätig sein kann. Auf ihn entfallen 64,36 Prozent der Stimmen, auf den Herausforderer Matthias Schneider (Einzelbewerber) 35,64 Prozent.