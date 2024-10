Hannover/Plotha. - „So etwas haben wir alle noch nicht erlebt, und so etwas werden wir sicher auch nicht noch mal erleben.“ HCB-Coach Fabian Kunze, obwohl mit seinen 34 Jahren noch ein junger Trainer und erst am Anfang seiner Karriere, kann schon jetzt einen Punkt seiner Laufbahn ruhig abhaken: die unglaublichste Aufholjagd. Mit sage und schreibe 0:9 lagen seine Schützlinge am Samstagabend in der Sporthalle Misburg in Hannover gegen den TSV Anderten zurück. Zur Pause hieß es 19:12 für den Gastgeber und in der 45. Minuten immerhin noch 26:22. Was dann aber folgte, ist schier unglaublich: ein 9:0-Lauf der Burgenländer zum 26:31 und am Ende eine 29:32-Niederlage der Niedersachsen, die sich im falschen Film wähnten.

