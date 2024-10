Milzau/MZ. - Wenn in 200 oder 500 Jahren, wie Christian Runkel (CDU), Bürgermeister von Bad Lauchstädt, schätzte, jemand den Feuerwehrneubau in Milzau abreißen sollte, dann bekommt er einen kurzen Abriss zur Lauchstädter Gegenwartsgeschichte in die Hände. Denn neben einem Segensspruch wanderte am Donnerstagnachmittag auf dem ehemaligen Bauhof auch ein kurzer Brief des Stadtoberhauptes in die Zeitkapsel, die Ortswehrleiter Daniel Schäfer, sein Stellvertreter Marcus Preuß und Stadtwehrleiter Stefan Thielmann anschließend in der Wand zwischen der künftigen Männerumkleide und dem Hausversorgungsraum einließen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.