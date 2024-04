Die Polizei hat in der Dessauer Innenstadt zwei E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, die nicht mehr hätten fahren dürfen.

Dessau/MZ - Gleich zwei E-Scooter-Fahrer , die unter Drogen standen, sind am Samstag von der Polizei erwischt worden. Gegen 10 Uhr wurde ein 27-jähriger Dessauer in der Innenstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der zweite Fahrzeugführer, ein 21-jähriger Dessauer, wurde gegen 13 Uhr ebenfalls in der City kontrolliert. Beiden Männern wurde Blut abgenommen. Sie erwarten Anzeigen.