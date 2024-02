Neue Lehrkräfte Dessauer Musikschule „Kurt Weill“ bekommt mit Fernando Brigante Verstärkung aus Brasilien

Fernando Brigante ist neu an der Musikschule „Kurt Weill“ in Dessau. Hier unterrichtet er nicht nur im Fach Klavier, sondern freut sich auch auf die Arbeit mit dem Orchester. Wie er nach Dessau gekommen ist und was er vor hat.