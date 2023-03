Weshalb Dessaus Ballettdirektor Stefano Giannetti sich auf „Ritus“ besann und neben dem Ballett, Chor und Solisten in einer Uraufführung tanzen.

In dieser Spielzeit feiert das Anhaltische Theater im großen Haus acht Premieren. Ritus – hier bei den Proben – ist die sechste.

Dessau/MZ - Sie stehen noch in zivil und damit ohne Kostüm auf der Bühne und proben und proben. Denn die Reihe (die innen tanzen müssen kleine Schritte tanzen, die außen entsprechend größere) will noch nicht recht klappen. „Stopp. Noch einmal bitte, das müssen wir wiederholen“, so fordert Dessaus Ballettdirektor Stefano Giannetti die Akteure vor etlichen Tagen noch auf der Probebühne auf. Wieder setzt die Musik ein und es tanzt sich nun schon besser.