Mit der Eröffnung der Grünen Woche am Freitag hat für die Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau die touristische Messesaison begonnen. Am Sonnabend rückt die Region besonders in den Blickpunkt.

Dessau-Roßlau/MZ. - Erstmalig präsentiert sich die Stadt Dessau-Roßlau an einem eigenen Stand bei der Grünen Woche in Berlin. Die WelterbeRegion Anhalt-Dessau-Wittenberg steht am Samstag, 27. Januar, im Fokus des Bühnenprogramms in der Sachsen-Anhalt-Halle. Ein Highlight wird Dieter Hallervorden mit einer Präsentation zu seinem Mitteldeutschen Theater in der Marienkirche sein.