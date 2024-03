Dessau-Rosslau/MZ. - Der Eigenbetrieb Stadtpflege bringt den Frühling in die Stadt: Bis Ostern werden die Mitarbeiter über 15.000 Frühlingsblumen pflanzen. Wie die Pressestelle der Stadt mitteilt, kommt ein Großteil der Pflanzen, nämlich 12.100 Stück, auf die städtischen Grünflächen. Weitere 3.740 Blumen werden auf den kommunalen Friedhöfen gepflanzt.

Neben Stiefmütterchen und Primeln kommen auch Tausendschön, Vergissmeinnicht, Hornveilchen, Goldlack oder Kaiserkronen in die Beete und Pflanzschalen. Damit für den Osterspaziergang dann wirklich alles passt, werden im Georgengarten auch die im Winter eingelagerten Bänke aufgestellt und die Einhausungen der Skulpturen entfernt.

An vielen Stellen im Stadtgebiet sind auch jetzt schon Frühblüher zu sehen. Unter anderem auf dem Bahnhofsvorplatz, vor dem Theater und in der Nähe des Roßlauer Schweinemarkts blühen Narzissen und Krokusse, genauso wie auf den Grünstreifen entlang der Kühnauer Straße und der Elballee. Eine Premiere steht noch bevor: Am Junkersdenkmal in der Nähe der Friedensbrücke wurde im Herbst zum ersten Mal eine Blumenzwiebelmischung gepflanzt.