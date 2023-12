Hochwasser an Elbe und Mulde Deichdurchfahrt am Schwedenwall wird aufgebaut, Zufahrten in Vorderen Tiergarten in Dessau gesperrt

Die Pegel an Elbe und Mulde in Dessau-Roßlau steigen weiter. An der Mulde wird ein Pegel von 5,40 Meter erwartet, an der Elbe am 29. Dezember ein Pegel von mindestens 5,75 Meter. Welche Maßnahmen eingeleitet werden und wie das Amt für Brand- und Katastrophenschutz die Lage einschätzt.