Dessau-Roßlau/MZ. - Für die Mulde in Dessau-Roßlau wurde am ersten Weihnachtsfeiertag die Hochwasseralarmstufe 3 ausgerufen. Das hat Martin Müller, Amtsleiter Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst in Dessau-Roßlau, am Montag mitgeteilt. Am Heiligabend erst war für die Mulde die Warnstufe auf 2 erhöht worden.

Die Wasserstände werden nach seinen Angaben in den nächsten Stunden weiter ansteigen. „Mit dem Erreichen der Alarmstufe 4 wird nach derzeitigen Informationen aber nicht gerechnet“, so Müller. An den Pegeln der Oberläufe der Mulde sei im Moment eine gleichbleibende bzw. leicht fallende Tendenz zu verzeichnen.

Feuerwehr in Dessau wird die Wasserstadt in Richtung Waldersee für den Durchgangsverkehr sperren

Bedingt durch die hohen Wasserstände wurden allerdings schon weitere Maßnahmen zur Hochwasserabwehr eingeleitet bzw. durchgeführt wurden. So wurde eine Sperrung des Radweges an der Helmut-Kohl-Straße veranlasst. Am Nachmittag wird auch die Wasserstadt im Bereich Diepold für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Kontrollen der Wasserwehren an den Hochwasserschutzanlagen werden fortgesetzt. Durch den LHW wurden im Bereich Kleutsch zwei Deichscharten im Bereich des neu errichteten Deiches vorsorglich geschlossen.

Für die Elbe bei Dessau wird wahrscheinlich noch am Montag die Alarmstufe 2 ausgerufen

Für die Elbe in Dessau-Roßlau gilt aktuell die Alarmstufe 1. Am Pegel Dresden ist der Richtwert für die Alarmstufe 2 überschritten. Hier ist eine langsam steigende Tendenz in der Wasserführung zu verzeichnen. Mit einem Ausrufen der Alarmstufe 2 wird noch am Montag gerechnet.

Auch im Bereich der Elbe wurden am Montagmorgen die ersten Regenwasserschieber durch die Berufsfeuerwehr geschlossen. Aktuell wird eine Sperrung der Kappstraße veranlasst.

Durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Roßlau wurde am Montagmorgen ein Schäfer bei der Evakuierung seiner Tiere von den Elbwiesen unterstützt. Die Kameraden halfen dabei, 620 Schafe und zwei Esel durch die Ortslage Roßlau zu treiben.

Im Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst wurde die Arbeitsbereitschaft des Katastrophenschutzstabes hergestellt. Aktuell werden hier aber nur Kräfte der Berufsfeuerwehr eingesetzt.