Sebastian Glock, Geschäftsführer des Dessau-Roßlau HV, offenbart zum Jahresende dramatische Monate. Warum der 39-Jährige im Sommer um sein Augelicht fürchten musste.

Aktualisiert: 29.12.2025, 09:55
Sebastian Glock ist seit 2019 Geschäftsführer des DRHV.
Sebastian Glock ist seit 2019 Geschäftsführer des DRHV. (Foto: Imago/Jan Huebner)

Dessau/MZ. - Das Jahr 2025, das für den Dessau-Roßlauer HV und Sebastian Glock so viel bereitgehalten hat, endete mit einem kleinen Rückschlag. Nach dem 34:42 im Weihnachtsderby vor 2.404 Zuschauern gegen den HC Elbflorenz Dresden am zweiten Feiertag sind die kleinen Aufstiegsträume, die die Fans des Handball-Zweitligisten träumen durften, zerplatzt. Der DRHV hat nach drei Niederlagen in Folge gegen die Top drei der Liga, Dresden, SG BBM Bietigheim und HBW Balingen-Weilstetten, nun sieben Punkte Rückstand auf Platz zwei.