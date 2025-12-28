Sebastian Glock, Geschäftsführer des Dessau-Roßlau HV, offenbart zum Jahresende dramatische Monate. Warum der 39-Jährige im Sommer um sein Augelicht fürchten musste.

„Das war die Endstufe des Albtraums“: Darum war DRHV-Chef Sebastian Glock zwei Monate lang fast blind

Dessau/MZ. - Das Jahr 2025, das für den Dessau-Roßlauer HV und Sebastian Glock so viel bereitgehalten hat, endete mit einem kleinen Rückschlag. Nach dem 34:42 im Weihnachtsderby vor 2.404 Zuschauern gegen den HC Elbflorenz Dresden am zweiten Feiertag sind die kleinen Aufstiegsträume, die die Fans des Handball-Zweitligisten träumen durften, zerplatzt. Der DRHV hat nach drei Niederlagen in Folge gegen die Top drei der Liga, Dresden, SG BBM Bietigheim und HBW Balingen-Weilstetten, nun sieben Punkte Rückstand auf Platz zwei.