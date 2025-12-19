Roland Böhme veröffentlicht mit den „Geschichten aus dem Tierpark“ ein neues Heft über die schönsten Momente der Tierpflegerinnen und Tierpfleger in Dessau.

Charly, Teddy und der Alltag der Pfleger: Roland Böhme veröffentlicht „Geschichten aus dem Tierpark“

Stolz wird das neue Heft „Geschichten aus dem Tierpark“ präsentiert.

Dessau/MZ. - Stolz hält Roland Böhme das erste Heft seiner neuen Reihe „Geschichten aus dem Tierpark“ in den Händen. Vor Kurzem hat er die umfassende Tierparkchronik veröffentlicht, nun widmet er sich den Erzählungen der Pflegerinnen und Pfleger aus dem Dessauer Tierpark und ihren Tieren.