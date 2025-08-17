Die Tierpfleger des Dessauer Tierparks haben einiges zu berichten. Roland Böhme schreibt derzeit ihre Erlebnisse auf. Im ersten Leseheft spielt Amurkater Charly eine Hauptrolle. Was die Hintergründe sind. Wann das Büchlein erscheint.

„Geschichten aus dem Tierpark Dessau – Tierpfleger erzählen“ - Roland Böhme arbeitet an neuem Projekt

Amurkatze Charly (im Hintergrund) wurde von den Tierpflegerinnen Konstanze Thomas (li.) und Sabine Werner aufgezogen. Nur sie dürfen in sein Gehege.

Dessau/MZ. - An heißen Sommertagen hielt sich Charly sehr gerne im Kühlschrank von Konstanze Thomas auf. Er nutzte jede Gelegenheit, an das kühle Plätzchen zu gelangen. „Wenn ich ihn suchte, musste ich nur den Kühlschrank öffnen, schon kam er angesaust“, erinnert sich die Tierpflegerin.