Wie teuer sind die Gewerbemieten für Büros, Einzelhandel, Gastronomie, Lager und Produktion in und um Dessau-Roßlau? Mit einer vergleichenden Übersicht will die IHK Transparenz schaffen.

Wie hoch sind die Gewerbemieten in Dessau-Roßlau, Wittenberg, Bitterfeld-Wolfen, Bernburg und Co.?

Dessau-Roßlau/MZ. - Die Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK) hat einen aktuellen Orientierungsrahmen für Gewerbemieten unter anderem für die Regionen Dessau-Roßlau, Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg veröffentlicht. Die fünfte Auflage der Übersicht soll Unternehmen eine verlässliche Orientierung und Vergleichswerte bei der An- und Vermietung gewerblicher Flächen bieten, heißt es in einer Mitteilung. Hintergrund ist, dass es im Gegensatz zu Wohnimmobilien keinen offiziellen Mietspiegel für Gewerberäume gibt – die Preise sind frei verhandelbar.