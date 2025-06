Neue Zahlen geben Aufschluss, wie sich die Immobilienpreise in Dessau-Roßlau sowie den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg und im Jerichower Land entwickelt haben. Was Wohneigentum im östlichen Sachsen-Anhalt derzeit kostet.

Dessau-Roßlau/Köthen/Wittenberg/Burg/MZ. - Eine eigene Immobilie zu besitzen und darin zu wohnen, egal ob Haus oder Eigentumswohnung, das wünscht sich eine Mehrzahl der Deutschen. Laut einer im Jahr 2021 veröffentlichen Studie traf das auf 72 Prozent der Mieter zu. Doch wie teuer ist ein solcher Kauf? In welcher Region bekommt man mehr Quadratmeter für sein Geld? Und wie haben sich die Preise in den vergangenen zwei Jahren entwickelt? Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Sachsen-Anhalt hat den Immobilienmarkt in der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau sowie den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg und Jerichower Land analysiert.