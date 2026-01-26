weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Neujahrsempfang in Dessau: Bürgerforum kontert Recks Klinikum-Kritik - „Er hatte mehrere Jahre Zeit gehabt zu handeln“

Neujahrsempfang in Dessau Bürgerforum kontert Recks Klinikum-Kritik - „Er hatte mehrere Jahre Zeit gehabt zu handeln“

Beim Neujahrsempfang der Wählervereinigung Neues Forum – Bürgerliste wurden am Freitag aktuelle Themen besprochen. Traditionell kamen Vereine und Initiativen zu Wort. Was die den Politikern mitgaben.

Von Thomas Steinberg 26.01.2026, 09:44
Fraktionschef Hendrik Weber sprach im Vor Ort Haus.
Fraktionschef Hendrik Weber sprach im Vor Ort Haus. Foto: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Frank Brozowski hat beim Neujahrsempfang der Wählervereinigung Neues Forum – Bürgerliste Äußerungen des Oberbürgermeisters Robert Reck zum Klinikum kritisiert.