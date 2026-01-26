Neujahrsempfang in Dessau Bürgerforum kontert Recks Klinikum-Kritik - „Er hatte mehrere Jahre Zeit gehabt zu handeln“
Beim Neujahrsempfang der Wählervereinigung Neues Forum – Bürgerliste wurden am Freitag aktuelle Themen besprochen. Traditionell kamen Vereine und Initiativen zu Wort. Was die den Politikern mitgaben.
26.01.2026, 09:44
Dessau/MZ. - Frank Brozowski hat beim Neujahrsempfang der Wählervereinigung Neues Forum – Bürgerliste Äußerungen des Oberbürgermeisters Robert Reck zum Klinikum kritisiert.