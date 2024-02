Eine kleine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich am Mittwoch ein BMW-Fahrer auf der A9 bei Dessau geliefert.

BMW-Fahrer flüchtet auf A9 bei Dessau vor der Polizei - Auto wird in Cobbelsdorf gestoppt

In Cobbelsdorf konnte der BMW gestoppt werden.

Dessau/MZ. - Eine kleine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich am Mittwoch ein BMW-Fahrer auf der A9 bei Dessau geliefert. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau mitgeteilt.

Die Beamten hatten am Mittwoch gegen 10.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Vockerode und Coswig in Fahrtrichtung Berlin den BMW kontrollieren wollen. Der 45-jährige Fahrer reagierte allerdings auf mehrfache Anhaltesignale der Polizei nicht und fuhr von der A9 ab. In Cobbelsdorf konnte er dann gestoppt werden.

Dort wurde im Rahmen der Verkehrskontrolle festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auch die Beifahrerin hatte diese nicht. Daraufhin wurde beiden die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.