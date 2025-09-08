Benefizausfahrt Harte Jungs werden emotional: Zehnte Aktion von „Biker zeigen Herz für Kinder“

Die „Biker zeigen Herz für Kinder“ haben am Sonntag zur zehnten Ausfahrt in Dessau eingeladen. Wie viele dabei waren, welche Spendensumme erreicht wurde und warum es auf dem Flugplatz auch emotional wurde.