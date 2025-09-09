Das Familienfest der Stadtwerke war ein voller Erfolg. Viele Besucher kamen vor allem aus einem Grund.

Wolfen/MZ. - Am vergangenen Wochenende war so einiges los in der Region. Die letzten Wochen des Sommers wollen ausgiebig genutzt werden. Das dachten sich auch die Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen, die ihr Familienfest als Dankeschön an ihre Kunden und die, die es vielleicht noch werden wollen, ausrichteten. Es war ein Event, das auch bei den Besuchern gut ankam, denn diese kamen in Scharen und sorgten für gute Stimmung bei schönem Wetter, kühlen Getränken und einer Menge an Unterhaltung.